Mensonterende praktijken in rusthuis Nieuwpoort

De zorginspectie is er na een klacht al langs geweest. Het was Vlaams parlementslid Björn Anseeuw uit Oostende die de klacht had ingediend. "De feiten die mij ter ore zijn gekomen gingen erover dat op aangeven van een hoofdverpleegkundige een verpleegkundige een aerosolbehandeling heeft toegepast op de anus van een dementerende patiënt. Dat is compleet fout, mensonterend", zegt Anseeuw. De burgemeester heeft de politie ingelicht nadat ook hij een dossier kreeg waarin sprake is van mensonterende toestanden. "Ik heb direct de politie geraadpleegd, en ik heb hen gezegd dat te onderzoeken", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke.

Sancties

De wantoestanden zouden al jaren bezig zijn. Verwaarlozing van bewoners, een chatgroep op whatsapp waar zorgkundigen spotten met demente bejaarden. Bij het OCMW loopt al een intern onderzoek. Morgenavond is er een spoedzitting van de OCMW-raad. Er hangt de betrokken werknemers alvast een sanctie boven het hoofd.