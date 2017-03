Mercator op weg naar vaste stek

Na anderhalf jaar restauratie is de Mercator op weg naar zijn vertrouwde plekje in de haven van Oostende. Morgen komt hij er aan.

In september 2015 verhuisde de Mercator naar een scheepswerf voor een grote renovatie. Het zeilschip werd voorzien van nieuwe dekken, de romp werd hersteld, er kwam een nieuwe centrale verwarming en een afzuiginstallatie voor vocht. Meer dan anderhalf jaar later is het eindelijk zover: de renovaties zijn afgelopen en de Mercator kan terugkomen naar haar vertrouwde plekje in de haven van Oostende.

Stad Oostende wordt eigenaar

Via Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor mobiliteit, openbare werken maar ook voor toerisme, schenkt het Vlaamse Gewest de Mercator aan de stad Oostende met als doel om dit zeilschip te laten beheren als een toeristische attractie met een rijk maritiem verleden. De stad Oostende zal voortaan instaan voor de bewaring van de Mercator en de opmaak van een beheersplan. Het feitelijk beheer blijft bij vzw Zeilschip Mercator.

Volg via livestream

Morgen in de namiddag vaart de Mercator de haven van Oostende binnen. Je kan het laatste stukje van dit traject via livestream volgen op onze website.