Mercator straks eigendom van Oostende

Het akkoord is al goedgekeurd door het Oostendse schepencollege en komt binnenkort voor de gemeenteraad. Het is beschermd als monument en kan niet meer worden ingezet voor de uitoefening van overheidstaken van het Vlaams gewest. Dat betekent dat het niet meer tot de bevoegdheden van de Vlaamse Overheidsrederij VLOOT kan behoren. De meest logische oplossing was een overdracht aan Oostende. Er liepen daarover al een tijdje gesprekken en die mondden dus uit in een principeakkoord.

Van de Oostendenaars

Het feitelijk beheer blijft bij de vzw Zeilschip Mercator. "Zodra de Mercator terug op haar vaste plaats in het Mercatordok ligt, is de stad ten volle eigenaar. De Mercator is het pronkstuk van de jachthaven, zeg maar gerust van de stad", aldus Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). "We zijn dan ook bijzonder fier dat de Mercator nu eigendom is van de stad, van de Oostendenaars. De driemaster uit de jaren dertig ligt momenteel in de achterhaven waar hij gerestaureerd wordt. De buitenkant is zo goed als af, de binnenkant wordt op dit moment onder handen genomen door vrijwilligers. Ten laatste begin april, bij hoogtij, zou het schip terugkeren naar zijn vertrouwde ligplaats.