Mercator wordt gedraaid voor renovatiewerken

Morgenvroeg gaan ze in Oostende het bekende zeilschip Mercator een kwartslag draaien voor renovatiewerken. En wellicht blijft de historische driemaster ook zo liggen, evenwijdig met het stadhuis dus. Zo verandert een vertrouwd stadsgezicht.

Sam Lauwers, Toerisme Oostende: "Hij komt met de boegspriet richting binnenland. We zullen hem parallel met het Jan Piersplein leggen. We hebben heel wat advies gekregen van enkele kapiteins. Daarnaast hebben we een crew van 33 mensen op het schip en aan wal die assistentie komen verlenen."

Begin de jaren zestig lag de Mercator ook al zo. Ze moeten het schip draaien voor renovatiewerken, want op die manier is het makkelijker om herstellingen uit te voeren aan de masten. Het Mercatordok is intussen helemaal leeggemaakt. Het zwenken begint morgen om 8 uur en zal zowat drie uur duren.