Ook de Jaguar die net naast de Mercedes stond, liep door de brand zware schade op. Het vuur ontstond wellicht na een kortsluiting aan de Mercedes. Buren merkten het vuur als eersten op en verwittigden de hulpdiensten en de garagehouder, die achteraan aan de slag was. Die probeerde nog te blussen met twee poederblussers, maar slaagde hier niet meer in. Met de brand ging ook een gitzwarte rookpluim gepaard, die van ver te zien was, maar al even snel terug verdween. Gewonden vielen er niet.