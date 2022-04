"Merci Arno", Oostende rouwt om ereburger Arno

Arno groeide uit tot een levende legende en was een icoon in ‘zijn’ Oostende. Verschillende generaties in Oostende, en ver daarbuiten werden groot met zijn muziek. Arno sprak vele talen, maar de enige taal die hij echt beheerste was, naar eigen zeggen, ’t ‘Ostends’. Ook in zijn muziek duikt het Oostendse dialect regelmatig op, van een schunnig vers in ‘Putain Putain’ (1983) tot ‘Een Boeket Met Pisseblommen’ (2006). In ‘Oostende Bonsoir’ (2019) bezingt Arno zijn geboortestad. Oostende rouwt, maar is vooral dankbaar voor alles wat Arno betekende voor Oostende. Er komt daarom een online rouwregister en in de Grote Post komt een fysiek exemplaar. De komende dagen zullen de bekendste hits van Arno te horen zijn bij de muurschildering op het stadhuis.

Oostende verliest "een grote menère"

Ook Oostends burgemeester Bart Tommelein reageert op het overlijden van Arno: "Oostende is vandaag zijn grootste ambassadeur verloren. We verliezen in @StadaanZee een grote menère. Danke Arno, de Oostendenaars zullen je nooit vergeten", aldus Tommelein op Twitter. "Onze stad heeft niet veel ereburgers, maar Arno was al een twintigtal jaar onze ereburger. Hij was een monument van onze stad. Ik ben blij dat hij op zo een mooie manier, met zijn laatste concert in het Kursaal, afscheid heeft genomen. Tijdens het filmfestival kreeg hij ook een Lifetime Achievement Award als teken van erkenning", aldus de burgemeester nog.

