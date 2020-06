Merckx 75 jaar: Renaat is verwoed fan en verzamelaar

Grootste wielrenner aller tijden Eddy Merckx is vandaag 75 jaar. De kannibaal, zoals hij in koersmiddens genoemd wordt, is al vanaf zijn beginjaren het idool van Deerlijkenaar Renaat Vancauwenberghe.

De man, die zelf 87 jaar is, legde intussen een hele verzameling materiaal aan. Renaat hoopt dat Merckx er nog heel wat jaren bovenop doet zodat hij nog meer kan verzamelen. “Eerlijk gezegd, dat begon in 1966, toen ik naar televisie zat te kijken met een vriend. Merckx is daar gewonnen en ik zei dat het een grote naam zou worden. Ze zeiden dat het afwachten zou zijn. Ik zei: ik kan er niet aan doen maar het zal een grote worden en het is een grote geworden hé.”

Een twintigtal keer ontmoette Renaat Eddy Merckx die hem ook feliciteerde met zijn verzameling. Hij herinnert zich ook nog de woorden van Claudine, Eddy’s vrouw op een koers in Bavikhove. “Claudine zei toen: nu nog niet, maar over enkele jaren haal je daar kapitaal uit. Ik heb al kans gehad om de verzameling te verkopen. Ik mocht vragen wat ik wil, maar er gaat daar niets van buiten, niets.”