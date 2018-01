Merel houdt enkel stand in West-Vlaanderen

De koolmees, vorig jaar nog op de 5de plaats, klopt de huismus als meest getelde vogel in Vlaamse tuinen. Ook de pimpelmees scoort goed en gaat van 8 naar 5. De huismus doet het dan weer minder goed, vorig jaar zaten ze nog in 51% van de tuinen, nu was dat het geval in amper 46%. Opvallend is het goede resultaat van de vink, die de kauw op de hielen zit. Opvallen vaak is de appelvink gespot, een forse vink met krachtige snavel die zich in andere jaren zelden bij ons laat zien.

Merel lijdt onder het usutuvirus

De merel stond tijdens het vogelweekend van 2017 nog op de 2de plaats en tuimelt naar plaats 8. Op Vlaams niveau was hij in slechts 76% van de tuinen aanwezig. Ter vergelijking: in 2015, 2016 en 2017 was dat respectievelijk 94, 91 en 89%. Het usutuvirus sloeg vooral hard toe in Antwerpen en Vlaams-Brabant (70% van de tuinen), Limburg (73%) en Oost-Vlaanderen (78%). West-Vlaanderen is de enige provincie waar het virus niet voorkwam, daar zaten ze nog in 87% van de tuinen, een verhouding die we vroeger in heel Vlaanderen zagen.

Meer vogels in een gemiddelde tuin

Met een gemiddelde van 30 vogels in de getelde tuinen scoort de editie van 2018 iets beter dan 2016 en 2017 met respectievelijk 28 en 27 vogels per tuin. Voor verschillende soorten is zeker extra analyse nodig van de cijfers. Minder positief was dat het roodborstje in minder tuinen aanwezig was dan vorig jaar, en wel met 10%: vorig jaar zat die in 80% van de tuinen, nu nog in 70%.

Dit is de top 10 van gespotte vogels, tussen haakjes de positie van vorig jaar: