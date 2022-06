Merlier pakt tweede Belgische kampioenentrui

Tim Merlier, geboren in Kortrijk, heeft opnieuw de Belgische titel gepakt. Hij won in Middelkerke in een chaotische sprint. Jordi Meeus eindigde tweede op een banddikte, voor Merliers ploegmaat Philipsen op plaats 3.

Een groep vluchters met onder meer Oliver Naesen, Quinten Hermans en West-Vlaming Gianni Vermeersch wagen hun kans op weg naar De Moeren. Dertien man loopt tot vijf minuten uit op het peloton.

Moeren

In de gevreesde Moeren deelt de wind het peloton in twee. Belgisch kampioen tijdrijden Remco Evenepoel en revelatie van het jaar Intermarché Wanty Gobert zijn op achtervolgen aangewezen. Ook anciens Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet laten zich vangen door de kracht van de natuur in de Westhoek.

Met nog 80 kilometer te gaan, is de kopgroep herleid van dertien naar zes renners waaronder nog steeds Gianni Vermeersch. Ze draaien de eerste van de zes lokale rondes in Middelkerke in. Even later vallen grote favorieten Merlier en Philipsen van Alpecin-Fenix op de tramsporen.

Vanmarcke

Een actieve Vanmarcke zorgt ervoor dat de kopgroep op 67 km van de finish weer ingerekend wordt. Lotto Soudal, de ploeg van de beloftevolle sprinter Arnaud De Lie, moet vervolgens aanval na aanval beantwoorden. Vanmarcke rijdt dan weg en als zijn achtervolgers op drie rondes van het einde hem inhalen, ontstaat er een aantrekkelijke, nieuwe kopgroep.

De koplopers waaronder West-Vlaming Tim Declercq en andere smaakmakers zoals Jasper Stuyven, sprokkelen een voorsprong van ongeveer één minuut bij elkaar. Die kunnen ze ook even volhouden, terwijl achterin Jasper Philipsen lek rijdt.

Comeback Evenepoel

Met nog één ronde voor de kiezen, demarreren Vanmarcke en Stuyven uit de kopgroep. Het peloton zit hen op de hielen. Remco Evenepoel komt dan als een duivel uit een doosje op zes kilometer van de meet het duo bijbenen. Op 20 kilometer van de finishboog was hij aangesloten bij de voorste, grote groep nadat hij een hele dag in de achtervolging had gezeten.

In de laatste kilometers rekent het peloton dan toch de enthousiaste, grote namen in. Het voorspelde scenario ontvouwt zich, overschaduwd door enkele kleine, pijnlijke valpartijen.

Finishfoto

Merlier komt vanuit het wiel opzetten in de sprint. Hij plaatst nog een late jump, maar de finishfoto moet uitsluitsel brengen. Topsprinter Tim Merlier wordt officieel uitgeroepen tot winnaar. Voor de tweede keer is hij Belgisch kampioen. Jordi Meeus van Bora-Hansgrohe komt net tekort en Jasper Philipsen, ploegmaat van Merlier, wordt derde. Timothy Dupont is de eerste West-Vlaming op plaats 7.