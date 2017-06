Mesen en Heuvelland herdenken Mijnenslag

Op 7 juni 1917 lieten de Britten 19 dieptemijnen ontploffen in Heuvelland en Mesen, een belangrijk moment in de Eerste Wereldoorlog. Er staan heel wat plechtigheden gepland, met de Britse prins William als eregast. We zetten vanavond in ons nieuws de belangrijkste momenten even op een rijtje, en dat doen we samen met de fiere burgemeesters van Mesen en Heuvelland.

De dag begint om 8u ’s morgens in Mesen, op het Messines Ridges Cemetry. Hier worden de Nieuw-Zeelanders herdacht die 100 jaar geleden zijn gesneuveld. Om 2u in de namiddag gaat het dan naar het Ierse Vredespark in Mesen. Daarna trekt heel het gevolg richting Heuvelland, naar Wijtschate. Om half acht ’s avonds staat er dan opnieuw in Mesen een slotplechtigheid op het programma,die vooral voor de Mesenaars zelf is bedoeld. Zij zijn alle 1000 uitgenodigd door de Nieuw-Zeelandse ambassadeur.