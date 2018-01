Die is gisteren overleden op 86-jarige leeftijd. Paddy Harte was samen met Glen Barr initiatiefnemer voor de realisatie van het Ierse Vredespark in Mesen. Hij was in Ierland gedurende 36 jaar parlementslid en was ook een tijdje staatssecretaris. Voor zijn gemeenschapswerk kreeg hij erkenning in Ierland en daarbuiten.