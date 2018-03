De burgemeester van Mesen, Sandy Evrard, wil samen met verschillende diensten een actieplan opstellen om te vermijden dat mensen vereenzamen of in het ergste geval in eenzaamheid sterven.

Dat doet hij nadat een bejaard koppel gisteren dood is aangetroffen in hun woning. Ze waren al enkele dagen overleden, wellicht aan de gevolgen van CO-vergiftiging. Het koppel maakte geen gebruik van de beschikbare diensten zoals de dorpsdienst Nestor, of Cado. En wellicht zijn er nog meer Mesenaars die ondanks het aanbod door de mazen van het net glippen. Ook de stad Brugge is bezig met zo'n actieplan en zet vooral in op de buurtwerking. Er is ook een centraal meldpunt opgericht.

