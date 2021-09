Messi in Oostkamp: politie en security sluiten hotel hermetisch af

In Oostkamp maken ze zich op voor hoog bezoek. Niemand minder dan de Argentijnse voetbalster Lionel Messi zal er overnachten in het bekende Van der Valk-hotel langs de E40.

Messi neemt het volgende week woensdag met z'n Franse topclub Paris Saint-Germain op tegen Club Brugge in de Champions League. Maar wie een glimp wil opvangen van supersterren als Messi, Neymar of Mbappé is eraan voor de moeite. Politie en security zullen het hotel hermetisch afsluiten voor wie er niet moet zijn.

'De enigen die dinsdag en woensdag binnen zullen komen op de parking en het hotel zijn mensen die op de lijst staan. Er komt een controlebarrière door de mensen van PSG zelf. Anderzijds gaan we de bus begeleiden richting het stadion. Onze politie is daarin getraind. We gaan de spelers na de wedstrijd terugbrengen naar Van Der Valk en hen terug begeleiden richting Parijs', zegt de burgemeester van Oostkamp, Jan De Keyser.

De Keyser is natuurlijk fier als een gieter dat de Parijse voetbalgoden op Oostkampse grond zullen overnachten. Al blijft zijn hart bij Club Brugge. 'Ik hoop op een faire match met een wereldgoal van Messi en twee goals van Club van Hans Vanaken.'