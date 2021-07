Met 2.500 naar concert in Middelkerke: Natalia opent concertzomer

In Middelkerke is de Proximus Pop-Up Arena officieel geopend met een optreden van Natalia. De tijdelijke concerterana was uitverkocht.

Natalia genoot zichtbaar van eindelijk weer op te kunnen treden voor 2.500 mensen tegelijk, het publiek had er duidelijk ook lang naar uitgekeken. Na de pauze kwam er nog een symfonisch orkest met twintig muzikanten bij. (lees verder onder de foto)





"Het is sinds 12 maart 2020 geleden dat in onze zalen nog een concert plaatsvond en daarom was deze avond voor ons zo belangrijk,” zegt Jan Van Esbroeck van de Sportpaleis Group. “De drive om terug aan de slag te gaan was binnen onze organisatie nog nooit zo groot".

Niels Destadsbader

Natalia was trouwens niet de enige die haar concertzomer op gang trapte. Niels Destadsbader begon aan een reeks concerten in de Ghelamco Arena. Eerder moest de Deerlijknaar die concertreeks al twee keer uitstellen.