Op de jaarlijkse Bunkerdag staan verschillende oorlogssites in de aandacht en open voor bezoek. Wegens corona kon er echter niet binnengegaan worden. Wij gingen langs in Uitkerke, waar een voormalig vliegveld ligt.

Ten tijde van Wereldoorlog I waren Uitkerke en Blankenberge nog twee aparte entiteiten. Pas in de jaren 70 werd Uitkerke onderdeel van de kuststad. Vanop het vliegveld lanceerden de Duitsers hun verkenningsvliegtuigen.

In de buurt werd ook een bunker opgetrokken om zich te beschermen tegen aanvallen van de geallieerden. Het domein in Uitkerke is slechts één van de vele historische restanten uit oorlogstijd. Bunkerdag bestaat sinds 2017 in België, kadert in het Atlantikwall Europe-project.