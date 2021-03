Met de bus naar school: "we maken ons daar zorgen over"

De overheid roept ouders op om het openbaar vervoer te vermijden voor vervoer naar school. Maar voor het bijzonder onderwijs is dat niet simpel. Zoals in Middelkerke.

Bij de Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs De Rietzang in Middelkerke komen veel kinderen met een speciaal ingelegde bus naar school. “Ik maak me zorgen omdat er veel kinderen op die bus samen zitten,” zegt directeur Katrien T’Jonck van De Rietzang. “We hebben kinderen van verschillende klassen, verschillende leeftijden en andere scholen. Dat zit allemaal op die bus.”

"En dan weer samen op de bus"

“We doen heel wat inspanningen om ons te houden aan de coronamaatregelen. En dan moeten we 's avonds zien dat we al die kinderen samen op de bus moeten plaatsen. Dat is een grote bezorgdheid.”

Op de bus draagt iedereen, jong tot oud, wel een mondmasker. “Vanaf 1 september hebben mijn chauffeur en ik dat samen beslist,” zegt begeleidster Patricia Claessens. “We zitten ook met het middelbaar op de bus. Ze zijn gemengd, groot en klein. De kinderen verstaan dat. De kinderen van drie en vier dragen al vanaf één september een mondmasker op de bus. Ze hebben daar geen probleem mee.”

