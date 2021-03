Met de Vaccitaxi naar het vaccinatiecentrum

De gemeente werkt met taxibonnen als service voor alle inwoners boven de 65. Ellen Vangenechten is al vijf jaar taxichauffeur. Het was tot nu geen schitterend jaar, maar naar de komende campagne kijkt ze echt wel uit. Ellen Vangenechten, taxibestuurder Blankenberge: "Ik denk toch wel dat het heel druk gaat worden. We hebben ook nog onze gewone klanten, die gaan shoppen en naar de kapper moeten. We doen ons best en gaan de mensen zoveel mogelijk helpen."

De doelgroep krijgt taxibonnetjes in huis met daarop de namen van alle deelnemende taxibedrijven. Zij kunnen vervolgens een taxi bestellen en de taxibedrijven brengen deze bonnetjes daarna binnen bij de gemeente. Blankenberge neemt het grootste deel van de kosten voor zijn rekening. “Een ritje in de gemeente kost normaal acht euro. Blankenberge vergoedt daarvan zeven euro en de taxibedrijven nemen één euro voor hun rekening.”