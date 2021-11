Aan de vooravond van Wapenstilstand namen gisteren zo’n 300 mensen deel aan de fakkeltocht in Passendale. De tocht werd georganiseerd als eerbetoon aan de Canadese troepen in de Eerste Wereldoorlog.

In de voetsporen van duizenden Canadezen leggen de deelnemers met een fakkel in de hand een tocht af van het Canadese herdenkingsmonument, via de Canadalaan, naar de Passendaeleplaats. En dat is vooral een symbolische optocht, want 104 jaar geleden legden Canadese militairen dezelfde tocht af om Passendale in te nemen. Dat offensief maakte een einde aan de ‘Slag om Passendale’.