"Met trein uit Oostende en Brugge naar WK is onbegonnen werk"

De werken vinden dus uitgerekend plaats tijdens het WK Wielrennen in Antwerpen dit weekend. Kamerlid en Oostends schepen voor mobiliteit, Björn Anseeuw (N-VA) vindt dit onbegrijpelijk: “Vanuit Oostende rijden de treinen naar Antwerpen dit weekend niet tussen Oostende en Gent. Hierdoor moet je richting Antwerpen twee keer overstappen en ben je bijna twee en een half uur onderweg, enkele reis. Gans het land is al een week in de ban van het WK wielrennen. Dat Infrabel en de NMBS net in dit weekend grote werken plannen, getuigt van een wereldvreemdheid die grenst aan het onwaarschijnlijke."

"Pijnlijk"

De sportieve hoogmis is zondag vanuit Brugge en Oostende dus maar moeilijk te bereiken met de trein. "Infrabel hield bij de planning van de werken geen rekening met het WK Wielrennen in eigen land. En dat terwijl supporters massaal worden opgeroepen om de wagen thuis te laten. Het station Antwerpen-Centraal ligt zelfs langs het WK-parcours, maar voor Westvlaamse wielerfans wordt het nu wel erg moeilijk om de start van het WK live bij te wonen. Bijzonder pijnlijk,” besluit Björn Anseeuw.