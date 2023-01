Aan de deur van het concertgebouw in Brugge staat momenteel een zeecontainer. Geen vergissing. Binnenin is de container ingericht als de Himmelsburg, de kapel die componist Johann Sebastian Bach begin de 18 de eeuw gebruikte als werkplaats.

Met een VR-bril en een hoofdtelefoon kunnen Bach-liefhebbers er een reis maken naar Bachs tijd. De container past in de Bach Academie, een festival met opmerkelijke concerten en lezingen rond de wereldberoemde en invloedrijke componist en zijn muziek. Het loopt van 17 tot 22 januari. (lees verder onder de foto)

De container doet een tournee door Europa en het is de eerste maal dat hij te zien is in België. Hij is gratis toegankelijk voor het publiek.