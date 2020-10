- Slechts 1 vast knuffelcontact per gezin toegelaten.

- Maximum met vier personen in buitenlucht wandelen of sporten.

- Geen erediensten in gebedshuizen; ceremonies met maximum 15 personen.

- Herfstvakantie van twee weken; een verlenging tot 15 november.

- Vakantieparken, dierenparken en campings dicht op 3 november.

- Telewerk absolute norm

- Enkel essentële zaken blijven open, de rest gaat zes weken dicht.