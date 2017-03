Stijn Saelens werd in 2012 vermoord. Zijn schoonvader, dokter André Gyselbrecht uit Ruiselede is de vermoedelijke opdrachtgever. Samen met hem zullen nog 3 andere verdachten terechtstaan. De zoon van André Gyselbrecht, Peter Gyselbrecht, is daar niet bij, hij is buiten vervolging gesteld.