Metalfestival Alcatraz in Kortrijk van start

In Kortrijk start vandaag Alcatraz Open Air. De komende 3 dagen worden weer zo’n 10.000 heavy metal fans per dag verwacht voor meer dan 100 concerten. De Brugse metalband Beuk mocht het festival openen.

Kortrijk Drumt geeft de aftrap

Gisteravond organiseerde het festival al een vooropening voor de kampeerders en buurtbewoners. En zij werden onthaald door ‘Kortrijk Drumt’.

Au grand complet, want ze zijn met meer dan 100 drummers naar de festivalweide van Alcatraz Open Air gekomen. De eerste groepen metal fans worden dan ook op een slagwerkconcert van ‘Kortrijk Drumt’ onthaald.

Na de koninklijke stunt in Brussel is ‘Kortrijk Drumt’ plotseling wel heel erg populair. En dat geeft de drummers een boost, zegt Gino Kesteloot: "

Het is hier meer dan 33 graden vlak in de zon. Het is niet te doen, hé. Kijk, ik ben mij een beetje aan het verfrissen. Dit is mijn eerste pintje. Maar we zijn enorm fier dat we al die dingen mogen meemaken. Ik hoor van de drummers dat het beter en beter wordt.

"

Beuk uit Brugge opent het festival

Beuk, de metal band uit Brugge, mag de avond openen in de Swamp met Nederlandstalige hardrock en dat is op zich al uitzonderlijk.

Zanger Roel Jacobus: " Voor ons is dat niet meer en niet minder dan een droom die waarheid wordt. Wij zijn gegroeid uit optredens in de cafés, op kleine podia; en om hier na een aantal jaren op zo’n groot podium te mogen staan, dat is fantastisch."