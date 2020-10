Metamorfose Sint-Jan kost bijna 3 miljoen euro

“We zijn trost op het resultaat”, klopt Hedwig Kerckhove, schepen van Openbare Werken, zich op de borst. “Het centrum kreeg een groenere aanblik en de dorpskern is veiliger en meer leefbaar.” De werken gingen in het voorjaar van 2018 van start. Er kwam een nieuwe doorsteek naar de basisschool en een wandelpad rond de begraafplaats. Twee nieuwe pompstations leiden voortaan het vuile water via het verzamelpunt in de Ruiseledesteenweg naar het zuiveringsstation in de Heremeersstraat. “Bovengronds werden de centrumstraten en het dorpsplein volledig heringericht. Er is nu ruimte voor een veertigtal parkeerplaatsen”, vertelt schepen Hedwig Kerckhove. “73 nieuwe bomen zorgen voor meer groen in het dorp.”