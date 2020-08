De uitverkoop kadert in het faillissement van FNG, het moederbedrijf van Brantano. In totaal gaan 61 winkels open en worden er kortingen tot 75 procent gegeven. In West-Vlaanderen verkopen de winkels in Brugge, Torhout, Oostkamp, Wevelgem en Waregem uit.

Op beelden van aan de winkels in Waregem en Torhout is te zien hoe er zich al voor de opening een lange rij op de parking vormde.