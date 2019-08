Metro Middelkerke dicht, werknemers onzeker over toekomst

Horecagroothandel Metro in Middelkerke heeft vanmiddag de deuren gesloten.

Noodgedwongen weliswaar, na een juridische strijd met concurrent Aronde, een diepvriesdiscounter, iets verderop in de Biezenstraat. Vanochtend deden de laatste klanten hun boodschappen. Professionele horecamensen die de sluiting maar niks vinden.

Vergunningen

Volgens Aronde, dat zich op 200 meter van Metro bevindt, heeft de groothandel nog steeds geen geldige vergunning voor het pand en de parking. Het baseert zich daarvoor op het vonnis van de rechter in kortgeding. Maar dat trekt Metro in twijfel. Intussen gaan de producten naar de dichtstbijzijnde winkels en het OCMW. Ook voor de ongeveer dertig personeelsleden breken onzekere tijden aan. Als de situatie niet relatief snel opgelost geraakt, dreigen ze hun job te verliezen. Metro gaat alvast tegen het gerechtelijk vonnis in beroep.

