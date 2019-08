"Metro Middelkerke heeft sluiting alleen aan zichzelf te danken"

Volgens hem hebben ze alle regels aan hun laars gelapt op de rug van hun personeel. “Die winkel is open van juni 18. Maar die winkel is niet vergund. Ik ben totaal niet tegen de komst van Metro, maar ik vind wel dat ze moeten vergund worden zoals het hoort.”

Vorige week moest de internationale groep Metro in Middelkerke hals over kop sluiten op gerechtelijk bevel. De eigenaar van Aronde reageert verbijsterd op hoe Metro de teloorgang van de winkel in zijn schoenen schuift en ook het vorige gemeentebestuur van Middelkerke krijgt een veeg uit de pan. Frank Dedecker: “De bouw- en exploitatieovertredingen van Metro werden gedoogd door het voormalige bestuur in Middelkerke, alleen al omdat hij Frank Dedecker was en broer van Jean-Marie.”

