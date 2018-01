Metro opent vestiging in Middelkerke

Horecagroothandel Metro opent eind maart in Middelkerke zijn elfde vestiging in België.

De winkel, met een oppervlakte van 2.000 vierkante meter, zal voornamelijk uiterst verse producten, droge voeding en non-foodproducten aanbieden aan horecaondernemingen.

De opening van een winkel aan de kust was een van de grootste prioriteiten, zegt Metro. Het merk is sinds 2003 aanwezig in België en heeft ondertussen vestigingen in Hasselt, Wevelgem, Brussel, Luik, Evergem, Sint-Katelijne-Waver, Vorst, Namen en Antwerpen (2).

Metro is een onderdeel van de groep Metro Cash & Carry, die in België ook zes Makro-winkels heeft. Midden 2016 werd een herstructurering aangekondigd binnen de groep, waarbij 505 van de 3.000 banen op de helling kwamen te staan. Er werden geen winkels gesloten en voor horecagroothandel Metro werd één winkelopening per jaar vooropgesteld.

Op de foto zie je de nieuwste vestiging in Antwerpen. De winkel in Middelkerke zal er gelijkaardig uitzien.