Michèle George en Will Tura ontvangen Vlaams Ereteken

De Vlaamse regering heeft op de Vlaamse feestdag eretekens uitgereikt aan onder andere ruiter Michèle George en zanger Will Tura. De laureaten ontvingen een onderscheidingsteken en een oorkonde tijdens een officiële plechtigheid in het Errerahuis in Brussel.

Het is intussen de achtste keer dat Vlaanderen eretekens uitreikt. Het Vlaamse ereteken is een eervolle onderscheiding voor personen die bijzonder verdienstelijk geweest zijn en door hun individuele uitzonderlijke talenten hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen. Dit jaar reikt de Vlaamse regering vier eretekens uit.

Twee West-Vlamingen

De Waregemse ruiter Michèle George is volgens Vlaams minister-president Jan Jambon het levende bewijs dat je "nooit mag opgeven". George kreeg in 2008 een zwaar ongeval met haar paard, waarna ze verlammingsverschijnselen kreeg aan haar linkerbeen. George zette door en haalde op de meest recente Paralympics in Tokio twee keer goud.

Ook zanger Will Tura uit Veurne, volgens Jambon "de grootste held van het Vlaamse lied", krijgt een ereteken. De 82-jarige Tura, geboren als Arthur Blanckaert, begon zijn zangcarrière in 1957 en rijgde sindsdien de Vlaamse klassiekers aan elkaar, denk aan 'Eenzaam zonder jou', 'Arme Joe' en 'Mooi 't leven is mooi'.

"Will Tura, officieel ben je er een tijdje geleden mee gestopt, maar je zal voor altijd, echt voor altijd voortleven in de hoofden van miljoenen Vlamingen voor wie je een absoluut icoon bent geworden", zegt Jambon.

De andere eretekens gaan naar doctor in de geneeskunde Peter Carmeliet (KU Leuven) en de Vlaamse topkok Seppe Nobels.