Paralympiër Michèle George wordt ereburger van Waregem. De amazone won twee gouden medailles op de Paralympische Spelen in Tokio.

Ze was er de beste in de individuele dressuuroefening en op de vrije kür. De titel van ereburger is een erkenning van paardenstad Waregem voor de opmerkelijke prestatie van Michèle George. Ze wordt de twaalfde ereburger van de stad.