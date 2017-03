VBO staat voor Het Verbond van Belgische Ondernemingen en is de koepel van 50 Belgische sectorfederaties. Michèle Sioen, hier bij haar aanstelling als VBO-voorzitter, leidt al jaren Sioen Industries in Ardooie. Het bedrijf is wereldmarktleider in dekzeilen en technisch textiel en exporteert naar meer dan 80 landen.