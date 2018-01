Michèle Sioen is Trends Manager van het Jaar

Sioen, die 52 is, verzilvert daarmee haar derde nominatie. Ze volgt Bart De Smet op, de CEO van de verzekeringsgroep Ageas. “De jury prijst Michèle Sioen voor de duurzame groei van Sioen Industries in een moeilijke sector”, zegt juryvoorzitter Luc Vandewalle. Hij wijst erop dat Sioen het voorbije anderhalf jaar zes overnames deed die het marktleiderschap in diverse niches van technisch textiel opleverden of versterkten.

People manager

Sioen telt intussen 56 vestigingen in 23 landen. Michèle Sioen engageerde zich ook als voorzitter van het VBO en in de textielsectorfederatie Fedustria. De vrouw, die gekend staat voor haar gedrevenheid, is ook een zelfverklaarde people manager. “Mensen maken het verschil. Gemotiveerde mensen die ervoor gaan, maken of een bedrijf succesvol is of niet”, zegt de kersverse Manager van het Jaar. ”En als ik de mensen vertrouw, krijgen ze zeer veel verantwoordelijkheid”, klinkt het.

De Manager van het Jaar is een organisatie van Trends in samenwerking met Kanaal Z. De 18-koppige jury omvat redacteurs van Trends, ex-winnaars en onafhankelijke experts. Meer informatie over de Manager van het Jaar 2017 lees je in de Trends van donderdag 11 januari en op www.trends.be.