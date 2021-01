Michael Vanthourenhout start zonder stress

"Mijn seizoen is al geslaagd", vertelt de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal. "Een Belgische driekleur zou de kers op de taart zijn. Ik start zonder stress aan het BK. Ik leef ernaar toe zoals elke andere cross."

Dat neemt niet weg dat hij een podiumplaats of driekleur zal laten liggen. "Ik werd nog nooit Belgisch kampioen, ook niet bij de jeugd, en stond nog maar één keer op het podium. Dus ik zou wel graag opnieuw op dat podium willen staan of Belgisch kampioen worden, maar voor mij is Wout van Aert toch de grote favoriet. Als hij rijdt zoals hij dat in Dendermonde deed, valt er weinig tegen te beginnen."

Vanthourenhout is tevreden over zijn conditie. "De conditie is wel goed, maar niet super, maar dat is normaal na zo'n kerstperiode. Iedereen valt nu zo'n beetje terug op z'n basisconditie en na het BK kan je dan weer opbouwen richting het WK. Maar ik moet me geen zorgen maken, die basisconditie is goed, de afgelopen weken waren ook goed, ik heb het gevoel dat ik wel goed uit die kerstperiode ben gekomen en ik hoop dat ik kan meestrijden".

Parcours ligt hem

In Meulebeke vindt hij alleszins een parcours dat hem ligt. "Ik heb er vorig jaar gewonnen, maar nu zijn er wel wat aanpassingen aan het parcours gebeurd. Het is vrij technisch, veel draaien en keren en met het weer van de voorbije dagen zal de ondergrond redelijk vettig zijn. Toch wordt het geen wedstrijd op de pure kracht, er zijn niet echt veel powerstroken. Het moet me liggen, het is beetje vergelijkbaar met Merksplas"