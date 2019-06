Michiel Hendryckx legt relicten Eerste Wereldoorlog vast

In Westfront in Nieuwpoort loopt vanaf morgen de tentoonstelling "Oorlog aan Zee - 100 jaar later" met foto's van de bekende fotograaf Michiel Hendryckx.

Hij reisde de hele kustlijn af van Knokke tot Calais om na 100 jaar de impact van de Groote Oorlog vast te leggen. De beelden tonen hoe sterk het Noordzeefront vandaag nog bij ons aanwezig is. 100 jaar na het gruwelijk conflict weet Hendryckx als geen ander een heel verhaal te vatten in één enkel beeld. Nu nog staan her en der metalen gekrulde stangen om prikkeldraad aan te brengen. "We zijn dus 100 jaar later en vooral in Noord-Frankrijk zie je nog zeer veel dat ze door de boeren gebruikt worden om hun weiden af te zetten. Dat is eigenlijk het meest tastbare van de Eerste Wereldoorlog", zegt de fotograaf. (Lees verder onder de foto's)