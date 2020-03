Middelbare scholen geven les op afstand

Daar heeft iedere leerlingen al jaren een eigen tablet ter beschikking. En dan is het al een pak makkelijker om lessen op afstand te organiseren.

Tjorven Lecluyse, leerkracht wiskunde eerste graad: "Uiteraard in het begin een beetje zoeken voor ons. We zijn het wel gewoon met technologisch materiaal te werken, Want via een live chat is het toch wel anders. Je spreekt tegen je computer zonder dat je de leerlingen ziet, je ziet ook niet wat ze uitspoken, we hopen dat de leerlingen verstandig genoeg zijn om mee te kunnen.