Middeleeuws grafveld ontdekt in Koksijde

Het gaat wellicht om middeleeuwse grafcontexten die gelinkt zijn aan de Duinenabdij. Eind vorig jaar werd op dezelfde werf nog de konijnenwarande (jachtveld n.v.d.r.) van de abdij aangetroffen.

Intussen zijn er al 28 grafcontexten ontdekt, waaronder enkele kinderen, wat dus wijst op een grafveld. Wellicht zullen nog meer menselijke resten ontdekt worden. In het abdijmuseum zijn ze intussen bijzonder benieuwd naar de betekenis van de stoffelijke resten. Collectiebeheerder Gianna Hubert stond samen met haar collega Kaat Vandoorne in voor de eerste vaststellingen. “Dat er op deze plaats mensen begraven werden, was ons onbekend. Het gaat wellicht om heel bewuste begravingen, want de omtrekken van verschillende doodskisten tekenen zich af.”

Archeoloog Marc Dewilde van het Agentschap Onroerend Erfgoed is deze week met een team in de weer om de sporen uit te graven. Voor de geschiedenis van Koksijde en de Duinenabdij zijn de vondsten vlakbij de abdijsite bijzonder interessant.