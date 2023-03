Middeleeuwse grafsteen wordt gelicht in Ieper

Het is een grafsteen in blauwe hardsteen in de vorm van een trapezium. Aangezien de steen centraal een verhoging kent, is hij vermoedelijk oorspronkelijk de deksteen van een sarcofaag geweest die in de Sint-Maartenskerk stond opgesteld. De trapeziumvorm wijst naar een datering van de 11de tot de 13de eeuw. Door de verplaatsing naar zijn huidige plaats is de grafsteen in twee stukken gebroken. Daarnaast is de steen bovenaan al sterk beschadigd. (lees verder onder de foto)

De lichting in één stuk is dan ook een hachelijke onderneming waarbij het niet uitgesloten is dat de steen verder zal breken. De inscripties op de grafsteen hebben momenteel nog geen naam opgeleverd voor wie deze grafsteen is gemaakt. Intussen is na een controle onder de steen duidelijk dat er geen grafkelder onder de steen aanwezig is. Of de steen een graf afdekt of daar eerder toevallig is beland, is niet bekend.