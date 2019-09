Middeleeuwse leprozerie in Ieper uitzonderlijk te bezichtigen

In Ieper konden geïnteresseerden zaterdag uitzonderlijk terecht op de archeologische site voor geleide bezoeken. Bij de opgravingen van de middeleeuwse leprozerie in Sint-Jan werden er al meer dan 100 skeletten blootgelegd.

De Ieperse leprozerie, opgetrokken rond 1220 en één van de belangrijkste archeologische opgravingen van het moment, was ooit een middeleeuwse gemeenschap waar lepralijders woonden. De site werd eind vorig jaar ontdekt en ondertussen zijn er al meer dan 100 skeletten gevonden. Sommige geraamtes hebben aaneengegroeide wervels, een duidelijk teken van lepra.

Jan Ypermanziekenhuis

Dat de historische site in de nabijheid van het Jan Ypermanziekenhuis ligt, is bovendien niet toevallig. "De locatie van het ziekenhuis is helemaal terug te leiden tot de middeleeuwen, toen er hier dus dit opvangtehuis voor leprozen stond", vertelt Sofie Vanhoutte, archeoloog en projectleider.

De restanten konden zaterdag op heel wat belangstelling rekenen, temeer omdat de volledige site volgend jaar plaatsmaakt voor woningen.

