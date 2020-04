Middelkerke hoopt op nazomer met topevenementen

Middelkerke legt nu alle hoop op evenementen in het najaar. Het heeft alle zomerevenementen in eigen beheer voorlopig op pauze gezet, tot er meer duidelijkheid is van de Nationale Veiligheidsraad. Eén ding is duidelijk: grote evenementen gaan niet door. Zo is er deze zomer geen Nostalgie Beach Festival.

Maar er zijn mogelijkheden voor een mooie nazomer. Zo is er –mits wat geluk- in september elk weekend iets te beleven in de kustgemeente. Leffinge Leuren is één van die evenementen. Bier aan Zee krijgt een herkansing in het laatste weekend van september. Andere zaken op de agenda in september zijn onder andere het Landbouwweekend, het MidwestComedyFest en het Belgisch kampioenschap wielrennen voor junioren.