Middelkerke informeert inwoners over nieuwe zeedijk

Nu de storm rond het casino in Middelkerke een beetje gaan liggen is, stelt de gemeente haar plannen voor een nieuwe zeedijk voor. De architecten toonden hun ontwerpen op een druk bijgewoonde infomarkt.

Een verlaagde zeedijk met een duinstrook moet stormen en overstromingen in de toekomst op een afstand houden. De vernieuwde zeedijk in Middelkerke en Westende komt er op vraag van de Vlaamse Overheid en moet inspelen op de klimaatsverandering. Uit een studie blijkt immers dat Westende en Middelkerke heel gevoelig zijn voor een eventuele duizendjarige storm.

Een grote investering die de stad zelf moet zien te betalen. Maar Middelkerke maakt van de gelegenheid gebruik om het imago van de stad een beetje op te krikken. Samen met het nieuwe casino dat er zit aan te komen, zal de zeedijk voor een modern stadsbeeld zorgen.

Het is nog even wachten op de nieuwe zeedijk. De werken starten pas in 2019 en zullen tijdens de zomermaanden stilliggen om de horeca niet te veel te hinderen.