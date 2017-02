Er komt geen stormmuur, maar een dubbele dijk moet de gemeente beter beschermen tegen overstromingen. Voor de huidige zeedijk komt een tweede dijkstructuur. Die verbreding moet ervoor zorgen dat de golven beter opgevangen worden. Er is in de plannen ook ruimte voorzien voor meer groen en een promenade. Voor het project slaat de badplaats de handen in elkaar met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en de Afdeling Kust. Wanneer de werken voor de nieuwe dijk kunnen starten, is nog niet bekend.