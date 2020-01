Volgende zomer komen er aan de kust in Middelkerke twee bewaakte zones waar je ook met de hond zal op mogen. Dat is een primeur aan de kust.

Net zoals in andere badsteden waren er op het strand van Middelkerke al zones voorzien voor honden met hun baasjes. Maar die zones worden niet bewaakt, waardoor het verboden is om daar te zwemmen. Om een einde te maken aan deze gevaarlijke situatie komen er twee bewaakte hondenstranden. De twee bewaakte zones in Middelkerke komen er aan de vroegere camping Crystal Palace en aan de wijk Krokodille. Dat zouden de eerste bewaakte hondenstranden aan de kust zijn.