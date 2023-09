Middelkerke stap dichter bij stadstitel, 'We hebben er recht op'

Het is al van het jaar 2000 geleden dat er nog een stad bijkwam, toen werd Waregem een stad. Momenteel telt West-Vlaanderen 22 steden, Middelkerke zou dus nummer 23 worden.

Middelkerke telt zo’n 20.000 inwoners. Het idee om stad te worden ontstond in maart vorig jaar, toen Vlaams minister Lydia Peeters de eerste spadesteek van het nieuwe casino kwam geven. Ook haar Dilsen-Stokkem was tot in 1985 een Limburgse gemeente, maar sindsdien een stad. Jean-Marie Dedecker: "We zijn omringd door steden: Oostende, Gistel, Diksmuide en Nieuwpoort. We kunnen niet achterblijven. En het heeft niets te maken met gemeentefusies. Absoluut niet, want we zijn ook de tweede grootste gemeente van West-Vlaanderen in oppervlakte, na Diksmuide."

Dedecker verwijst ook naar deelgemeente Lombardsijde, die in de middeleeuwen stadsrechten heeft gekregen van de Gravin van Vlaanderen, Margaretha van Constantinopel. Twee stadszegels zijn daarvan nog altijd het bewijs. "We gaan officieel de aanvraag doen aan de minister van binnenlands bestuur van de Vlaamse regering. Wij hebben er recht op."

