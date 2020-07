Middelkerke test veiligheidscapsule Nebula

Het toestel is uniek in Vlaanderen en is bij het administratief centrum MAC geplaatst. Burgemeester Jean-Marie Dedecker verduidelijkt: “De Nebula opent in deze onzekere tijden de deur naar een vrijere en veiliger samenleving. Omdat wij dit innovatief project ondersteunen, plaatsen we de Nebula als eerste in ons administratief centrum, waar we het aan een praktijktest onderwerpen. Zo zorgen we voor extra veiligheid voor onze medewerkers en de bezoekers van het administratief centrum.” (Lees verder onder de foto)

De Wevelgemse ondernemers Henk Louf en Joke Huys importeerden de cabine uit China. Het gemeentebestuur van Middelkerke is van plan om op termijn voor ieder rusthuis een veiligheidscapsule aan te kopen. Kostprijs per stuk: 10.000 euro.