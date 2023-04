Middelkerke gaat nu toch de marmerkreeften in de vijver van het stadspark verwijderen. De uitheemse kreeft verstoort de biodiversiteit. Middelkerke zou de marmerkreeft eerst niet verwijderen omdat ze dat technisch niet haalbaar vond, en te duur.

Maar nu is in overleg met Natuur en Bos een stappenplan uitgewerkt.

Ze gaan de vijver rondom afzetten zodat de kreeften niet meer weg kunnen. Er komen netten in het water waar ze de gevangen kreeften elke dag zullen uithalen. In het najaar stopt de gemeente dan spiegelkarpers en kwabalen in de vijver, dat zijn de natuurlijke vijanden van de kreeften. Tegen begin volgend jaar hoopt Middelkerke dat de marmerkreeften uit de vijver zijn.

