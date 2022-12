Middelkerke wil schadelijke marmerkreeft niet meteen verdelgen

De marmerkreeften zitten al twee jaar in de vijver van het Normandpark, maar zorgen absoluut niet voor overlast. In de zomer zijn ze zelfs een attractie. Maar de marmerkreeft is een exotische soort, die hier niet thuishoort, en schadelijk is voor de biodiversiteit. En dus moet de gemeente de marmerkreeft verdelgen. Schepen Henk Dierendocnk: "Als het nodig is, gaan we dat doen. Maar het kreeftje leeft al in de reien, zit al tot in Zweden. Ik weet dan niet, als wij de vijver leegtrekken en het kreeftje hier verwijderen, hoe dat de zaak Europees oplost."