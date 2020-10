Middelkerkse schepen Eddy Van Muysewinkel (66) overleden

Zaterdag op zondag is de Middelkerkse schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker) op 66-jarige leeftijd overleden na een slepende ziekte. Ondanks zijn ziekte bleef de man steeds in functie.

Eddy Van Muysewinkel was schepen voor Openbare werken, Mobiliteit en afvalbeheer, het Autonoom Gemeentebedrijf, Cultuur, Erfgoed, musea en kunst in de politieke ruimte, ICT en Bibliotheek. Hij behaalde bij de laatste verkiezingen in oktober 2018, 1.138 voorkeurstemmen.

Aan de wieg van Lijst Dedecker

Voor hij op pensioen ging, was Eddy actief als solution manager in de cargoluchtvaart. Hij komt oorspronkelijk uit Halle, maar woont al sinds 2001 in Middelkerke.

In het verleden was hij meermaals campagneleider van verschillende politieke partijen in Vlaams-Brabant op zich. In Middelkerke stond hij mee aan de wieg van Lijst Dedecker.

Opvolger

Wie hem als schepen opvolgt binnen het Middelkerkse schepencollege wordt later bekendgemaakt.