Midden West-Vlaanderen richt eigen Covid Team op

Daarvoor richten ze een eigen Covid Team op. Het gaat om het toepassen van de veiligheidsmaatregelen, maar ook om contactopsporing. De burgemeesters willen zelf het heft in handen kunnen nemen, zonder juridische of andere hindernissen.

Vanmorgen hebben 17 burgemeesters uit het Midden West-Vlaanderen overleg gepleegd. "Coördinatie is nodig, maar wij moeten nu in deze fase toch wel een stap vooruit lopen, omdat we als burgemeester het dichtst staan bij de concrete oplossingen", zegt de Roeselaarse burgemeester Kris Declercq. "De twee eerstelijnszones in Midwest, de huisartsen en AZ Delta zullen deel uitmaken van het Covid Team. De gemeenten zijn klaar om snel in te grijpen waar nodig, maar dan moet de informatie beter en vooral sneller doorstromen."

Opsporingscentrum

Daarom is het belangrijk dat het contact met het Agentschap Gezondheid en Zorg sneller kan verlopen en dat de gemeenten sneller toegang hebben tot de gegevens om de juiste maatregelen te nemen. Er komt daarnaast ook nog een eigen contact opsporingscentrum voor de regio, dat mogelijk vanuit het ziekenhuis georganiseerd zal worden.