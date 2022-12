Middenberm moet hardrijders op Rijksweg in Lendelede ontmoedigen

De Rijksweg N36 krijgt een groene middenberm, tussen Kuurne en Lendelede. Daardoor wordt inhalen op die plaats onmogelijk: er blijven nog twee rijstroken over, één per rijrichting.

Het stuk Rijksweg waar het hier over gaat was al langer een gevaarlijke strook. Er gebeurden al meerdere ongevallen, zelfs dodelijk. Mensen rijden er ook vaak te snel, en halen andere bestuurders in wat leidt tot gevaarlijke situaties.

Er komt dus een middenberm waardoor dat inhalen straks verleden tijd is. De snelheidslimiet blijft 70 per uur maar bij de gemeente en Wegen en Verkeer maken ze zich sterk dat bestuurders die limiet eindelijk echt gaan respecteren.

Het probleem is al langer bekend. Ze stelde de politiezone VLAS destijds op die plaats nog haar anonieme flitstoestel voor om mensen trager te laten rijden. Een middenberm wordt nu de nieuwe oplossing.

