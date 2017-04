Migrantenkamp net over grens verwoest na brand

Het migrantenkamp van Grand-Synthe, in de buurt van het Noord-Franse Duinkerke, is door de hevige brand van maandagavond gereduceerd tot "een hoop as" en zal niet meer kunnen heropgebouwd worden.

Dat hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld, na een evaluatie van de schade. De brand zou uitgebroken zijn na een vechtpartij tussen Afghanen en Koerden, waarbij in de namiddag al zes mensen gewond raakten door messteken. Volgens verschillende getuigen was die vechtpartij het gevolg van het groeiende aantal Afghanen in het kamp na de ontmanteling van de "Jungle" van Calais. De Afghanen zouden niet gelukkig zijn geweest dat ze moesten verblijven in de gezamenlijke keukens, terwijl de Koerden sliepen in de driehonderd beschikbare houten chalets.

Noopvangcentra

Volgens de autoriteiten van Grande-Synthe werd er hoogstwaarschijnlijk op verschillende plaatsen in het kamp brand gesticht. De sfeer in het kamp bleef de hele nacht gespannen. De veiligheidsdiensten die beide groepen bewoners uit elkaar probeerden te houden, werden bekogeld door stenen. Het grootste deel van de migranten is geëvacueerd uit het kamp en zal opgevangen worden in noodo

pvangcentra.

Het kamp werd een jaar geleden door de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen opgericht om de migranten, die hopen Groot-Brittannië te bereiken, een onderkomen te verschaffen. Artsen zonder Grenzen heeft zich inmiddels uit het project teruggetrokken. In het nu erg verwaarloosde kamp verbleven ongeveer 1.500 mensen. De Franse regering liet midden maart nog weten dat ze het kamp zo snel mogelijk wilde laten ontruimen.